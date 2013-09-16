Loğusa Şerbeti

Su, loğusa şekeri ve toz-şekeri bir tencereye koyup karıştırın. Tarçınla karanfilleri birlikte bir parça tülbente sarıp bağlayın ve tencereye ekleyip. Şerbeti, orta ateşte bir taşım kaynattıktan sonra kenara alın. Tülbenti çıkarın. Soğuduktan sonra tülbentten geçirerek süzün ve buzdolabında soğutun.