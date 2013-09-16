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Loğusa Şerbeti

Loğusa Şerbeti
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram loğusa şekeri

2 litre su

2 su bardağı toz şeker

2 adet çubuk tarçın

5 adet karanfil

YAPILIŞI

Su, loğusa şekeri ve toz-şekeri bir tencereye koyup karıştırın. Tarçınla karanfilleri birlikte bir parça tülbente sarıp bağlayın ve tencereye ekleyip. Şerbeti, orta ateşte bir taşım kaynattıktan sonra kenara alın. Tülbenti çıkarın. Soğuduktan sonra tülbentten geçirerek süzün ve buzdolabında soğutun.

PÜF NOKTASI

Loğusa şekerini, Mısır Çarşısı’nda ve şekercilerde bulabilirsiniz. Loğusa şerbeti, arzuya göre ılık olarak da servis yapılabilir.
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