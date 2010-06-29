Mangolassi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet olgun mango
1 adet misket limonunun kabuğu ve suyu
Yarım limonun suyu
1 tatlı kaşığı toz şeker
2/3 su bardağı yoğurt
1 çay bardağı soda
1 çay kaşığı tarçın
Yarım çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
3-4 küp buz
YAPILIŞI
Mangoları soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Blenderden geçirip püre haline getirin. Misket limonunun rendelenmiş kabuğunu ve suyunu katıp karıştırın. Daha sonra limon suyu, toz şeker, yoğurt, soda, tarçın ve rendelenmiş taze zencefili ekleyin. Buz parçalarını ilave edin ve servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu: Mango yerine 500 gram çilek ya da şeftali de kullanabilirsiniz