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Mangolassi

Mangolassi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet olgun mango

1 adet misket limonunun kabuğu ve suyu

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı toz şeker

2/3 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı soda

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

3-4 küp buz

YAPILIŞI

Mangoları soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Blenderden geçirip püre haline getirin. Misket limonunun rendelenmiş kabuğunu ve suyunu katıp karıştırın. Daha sonra limon suyu, toz şeker, yoğurt, soda, tarçın ve rendelenmiş taze zencefili ekleyin. Buz parçalarını ilave edin ve servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Mango yerine 500 gram çilek ya da şeftali de kullanabilirsiniz
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