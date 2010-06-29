Mangolassi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mangoları soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Blenderden geçirip püre haline getirin. Misket limonunun rendelenmiş kabuğunu ve suyunu katıp karıştırın. Daha sonra limon suyu, toz şeker, yoğurt, soda, tarçın ve rendelenmiş taze zencefili ekleyin. Buz parçalarını ilave edin ve servis yapın.