Metabolik Denge Sıvısı

Elma ve limonu, kabukları ve çekirdekleriyle birlikte 4 eşit parçaya bölün. Derin bir kaba alın. Tarçın, karabiber, karanfil ve 3 litre su ekleyip, tercih ettiğiniz süre kadar kaynatın. Süzülüp soğumaya bırakın. Her gün düzenli olarak, öğün sonlarında 1'er çay fincanı için. Yazın içerisine buz parçaları ekleyip, soğuk olarak da içebilirsiniz.