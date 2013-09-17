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Metabolik Denge Sıvısı

Metabolik Denge Sıvısı
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 orta boy elma (yeşil veya kırmızı)

1 adet orta boy limon

1 adet çubuk tarçın

1 tatlı kaşığı tane karabiber

1 tatlı kaşığı karanfil

YAPILIŞI

Elma ve limonu, kabukları ve çekirdekleriyle birlikte 4 eşit parçaya bölün. Derin bir kaba alın. Tarçın, karabiber, karanfil ve 3 litre su ekleyip, tercih ettiğiniz süre kadar kaynatın. Süzülüp soğumaya bırakın. Her gün düzenli olarak, öğün sonlarında 1'er çay fincanı için. Yazın içerisine buz parçaları ekleyip, soğuk olarak da içebilirsiniz.
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