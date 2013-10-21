Meyveli Punch

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet muz
1 adet şeftali
1 adet nektarin
3 adet kırmızı erik
15 adet siyah üzüm
10 adet çilek
8-10 küp buz
2 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
Üzerine: Taze nane
YAPILIŞI
Bütün meyvelerin kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkartın. Meyveleri doğrayıp blendere alın. Üzerine sütü ekleyin. Meyvelerin parçalanması için hızlı devirde bir kez çalıştırın. Toz şekeri ekleyip hızlı devirde 1 dakika daha karıştırın. Buzları kırıp meyvelere ekleyin. Punch'ı bardaklara paylaştırın. Nane yaprakları ile süsleyip servis yapın.