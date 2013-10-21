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Meyveli Punch

Meyveli Punch
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet muz

1 adet şeftali

1 adet nektarin

3 adet kırmızı erik

15 adet siyah üzüm

10 adet çilek

8-10 küp buz

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

Üzerine: Taze nane

YAPILIŞI

Bütün meyvelerin kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkartın. Meyveleri doğrayıp blendere alın. Üzerine sütü ekleyin. Meyvelerin parçalanması için hızlı devirde bir kez çalıştırın. Toz şekeri ekleyip hızlı devirde 1 dakika daha karıştırın. Buzları kırıp meyvelere ekleyin. Punch'ı bardaklara paylaştırın. Nane yaprakları ile süsleyip servis yapın.
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