Meyveli Punch

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bütün meyvelerin kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkartın. Meyveleri doğrayıp blendere alın. Üzerine sütü ekleyin. Meyvelerin parçalanması için hızlı devirde bir kez çalıştırın. Toz şekeri ekleyip hızlı devirde 1 dakika daha karıştırın. Buzları kırıp meyvelere ekleyin. Punch'ı bardaklara paylaştırın. Nane yaprakları ile süsleyip servis yapın.