Nar Kokteyli

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet nar
2 şişe soda
Yarım su bardağı portakal suyu
1 çorba kaşığı toz şeker
Yarım su bardağı konyak
Süslemek için: Meyve dilimleri ve buz parçaları
Narları ortadan ikiye kesip, ayıklayın ve robotta portakal
YAPILIŞI
Narları ortadan ikiye kesip, ayıklayın ve robotta portakal sıkar gibi sıkın. Çıkan suyu süzgeçten geçirip, posasını atın. Nar suyunu soda, yarım su bardağı portakal suyu, 1 çorba kaşığı toz şeker ve yarım su bardağı konyakla karıştırın. Meyve dilimleri ve arzuya göre buz parçalarıyla servis yapın.