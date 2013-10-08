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Nar Kokteyli

Nar Kokteyli
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yılbaşı, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet nar

2 şişe soda

Yarım su bardağı portakal suyu

1 çorba kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı konyak

Süslemek için: Meyve dilimleri ve buz parçaları

Narları ortadan ikiye kesip, ayıklayın ve robotta portakal

YAPILIŞI

Narları ortadan ikiye kesip, ayıklayın ve robotta portakal sıkar gibi sıkın. Çıkan suyu süzgeçten geçirip, posasını atın. Nar suyunu soda, yarım su bardağı portakal suyu, 1 çorba kaşığı toz şeker ve yarım su bardağı konyakla karıştırın. Meyve dilimleri ve arzuya göre buz parçalarıyla servis yapın.
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