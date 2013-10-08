Nar Kokteyli

Sofra Tarifi

6 adet nar 2 şişe soda Yarım su bardağı portakal suyu 1 çorba kaşığı toz şeker Yarım su bardağı konyak Süslemek için: Meyve dilimleri ve buz parçaları Narları ortadan ikiye kesip, ayıklayın ve robotta portakal

YAPILIŞI

Narları ortadan ikiye kesip, ayıklayın ve robotta portakal sıkar gibi sıkın. Çıkan suyu süzgeçten geçirip, posasını atın. Nar suyunu soda, yarım su bardağı portakal suyu, 1 çorba kaşığı toz şeker ve yarım su bardağı konyakla karıştırın. Meyve dilimleri ve arzuya göre buz parçalarıyla servis yapın.