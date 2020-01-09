DETAYLI ARA
Sofra / Soslar ve İçecekler / Nar suyu tarifi

Nar suyu tarifi

Vitamin dolu bir meyve suyu yapmaya hazır mısınız? İçerisinde nar,portakal,limon ve zerdeçal gibi meyve karışımlarının birleşimi harika bir tat oluşuruyor!
Nar suyu tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 4 adet nar



● 2 adet kırmızı greyfurt



● 2 adet portakal



● 1 adet limonun suyu



● Bir tutam toz zerdeçal



● Süslemek için: Limon, nar, nane


YAPILIŞI

Narı ortadan ikiye kesin ve katı meyve sıkacağında sıkın. Başka bir sıkma yöntemi olarak narın orta kısmında bıçakla küçük bir delik açın ve iki elinizin arasında narı sıkarak açtığınız delikten suyunun akmasını sağlayın. Narı sıktıktan sonra süzgeçten geçirin ve derin bir kaseye alın. İçine sıkılmış greyfurt ve portakal suyunu ilave edin. Limon suyu ve zerdeçal ekleyip tüm malzemeyi karıştırın. Bardaklara doldurup limon dilimi, nar tanesi ve nane ile süsleyerek servis yapın

Bunları da Denemek İster misiniz?
Elmalı pancar suyu
Elmalı pancar suyu
Aromatik mandalina şurubu
Aromatik mandalina şurubu
Antepfıstıklı kahvaltılık sos tarifi
Antepfıstıklı kahvaltılık sos tarifi
Limonata tarifi: Evde limonata nasıl yapılır?
Limonata tarifi: Evde limonata nasıl yapılır?
Kayısılı Buzlu Çay
Kayısılı Buzlu Çay
Limon Şerbeti
Limon Şerbeti
Reyhan Şerbeti
Reyhan Şerbeti
Ballı Kayısı Hoşafı
Ballı Kayısı Hoşafı

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN