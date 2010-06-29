Nar Şurubu

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet nar
7 adet limon
Yarım su bardağı toz şeker
Üç buçuk su bardağı su
1 şişe soda
Servis için:
Limon dilimleri
YAPILIŞI
Limonların kabuklarını rendeleyip, suyunu sıkın. Bir tencereye alıp, üzerine toz şeker ve suyu ilave edip, kaynatın. Hazırladığınız limonatayı ılınmaya bırakın. Ayrı bir yerde narların suyunu meyve suyu sıkacağı ile sıkın. Önce tel süzgeçten sonra tülbentten geçirip posasını atın. Limonatayı cam bir kaba alın. Üzerine nar suyunu ilave edin. Sodayı ekleyip, karıştırın. Limon dilimleriyle servis yapın.