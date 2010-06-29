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Nar Şurubu

Nar Şurubu
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet nar

7 adet limon

Yarım su bardağı toz şeker

Üç buçuk su bardağı su

1 şişe soda

Servis için:

Limon dilimleri

YAPILIŞI

Limonların kabuklarını rendeleyip, suyunu sıkın. Bir tencereye alıp, üzerine toz şeker ve suyu ilave edip, kaynatın. Hazırladığınız limonatayı ılınmaya bırakın. Ayrı bir yerde narların suyunu meyve suyu sıkacağı ile sıkın. Önce tel süzgeçten sonra tülbentten geçirip posasını atın. Limonatayı cam bir kaba alın. Üzerine nar suyunu ilave edin. Sodayı ekleyip, karıştırın. Limon dilimleriyle servis yapın.
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