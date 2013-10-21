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Neskafe Frappe

Neskafe Frappe
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı neskafe

1 su bardağı soğuk süt

1-2 çorba kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

Neskafe, şeker ve soğuk sütü blenderde karıştırın. Bardağa alın. Blenderde kırdığınız buzları da bardağa ekleyin. Soğuk olarak servis yapın.
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