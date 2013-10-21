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Nişastalı Komposto

Nişastalı Komposto
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 çorba kaşığı nişasta

6 su bardağı su

Bir buçuk su bardağı toz şeker

2 adet şeftali

2 adet karanfil

1 çay bardağı badem

YAPILIŞI

Bir tencerede nişasta ve 2 su bardağı suyu karıştırıp, kaynayana dek pişirin. Daha sonra dikdörtgen bir kalıba döküp, dondurun. Küp kesin. Ayrı bir yerde şeker ve 4 su bardağı suyu kaynatın. Kabuğu soyulup, küp doğranmış şeftali ve karanfilleri ekleyip 1-2 taşım kaynatın. Ateşten alıp, ılınınca küp kesilmiş nişastaları ilave edin. Soğutup kaselere dökün. Üzerine badem serpip servis yapın.
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