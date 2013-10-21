Nişastalı Komposto

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencerede nişasta ve 2 su bardağı suyu karıştırıp, kaynayana dek pişirin. Daha sonra dikdörtgen bir kalıba döküp, dondurun. Küp kesin. Ayrı bir yerde şeker ve 4 su bardağı suyu kaynatın. Kabuğu soyulup, küp doğranmış şeftali ve karanfilleri ekleyip 1-2 taşım kaynatın. Ateşten alıp, ılınınca küp kesilmiş nişastaları ilave edin. Soğutup kaselere dökün. Üzerine badem serpip servis yapın.