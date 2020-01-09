Sofra Soslar ve İçecekler Orman meyveli smoothie

Orman meyveli smoothie

Orman meyvelerinin harika tatları ile oluşan bu smoothieye bayılacaksınız! İçinizi ferahlatacak, sağlıklı ve kolay hazırlanan bu içeceği evinizde yapmak ve misafirlerinize sunmak sizce de harika olmaz mı?İşte orman meyveli smoothie nasıl yapılır? Orman meyveli smoothie tarifi...

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Kolay

Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil

Ev Yapımı