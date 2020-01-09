Orman meyveli smoothie

● 200'er gram yaban mersini, ahududu, frenk üzümü ve böğürtlen
● 100'er gram çilek ve dağ çileği
● Yarım litre süt
● 8 çorba kaşığı yoğurt
● 8 yaprak nane
● 6 adet buz küpü
Bol suda yıkadığınız meyveleri salata kurutucusunda kurutun. Çileklerin sap kısımlarını çıkarın ve ikiye kesin. Yaban mersini, ahududu, frenk üzümü taneleri, böğürtlen, çilek ve dağ çileğini blendere alın. Süt, yoğurt, nane yaprakları ve buz ilave edin. Tüm malzemeyi blenderden geçirin ve bardaklara pay edin. Fazla bekletmeden servis yapın.