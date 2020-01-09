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Orman meyveli smoothie

Orman meyvelerinin harika tatları ile oluşan bu smoothieye bayılacaksınız! İçinizi ferahlatacak, sağlıklı ve kolay hazırlanan bu içeceği evinizde yapmak ve misafirlerinize sunmak sizce de harika olmaz mı?İşte orman meyveli smoothie nasıl yapılır? Orman meyveli smoothie tarifi...
Orman meyveli smoothie
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 200'er gram yaban mersini, ahududu, frenk üzümü ve böğürtlen



● 100'er gram çilek ve dağ çileği



● Yarım litre süt



● 8 çorba kaşığı yoğurt



● 8 yaprak nane



● 6 adet buz küpü


YAPILIŞI

Bol suda yıkadığınız meyveleri salata kurutucusunda kurutun. Çileklerin sap kısımlarını çıkarın ve ikiye kesin. Yaban mersini, ahududu, frenk üzümü taneleri, böğürtlen, çilek ve dağ çileğini blendere alın. Süt, yoğurt, nane yaprakları ve buz ilave edin. Tüm malzemeyi blenderden geçirin ve bardaklara pay edin. Fazla bekletmeden servis yapın.

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