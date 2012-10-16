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Sofra / Soslar ve İçecekler / Papayalı Süt

Papayalı Süt

Papayalı Süt
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet papaya

2 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı bal

YAPILIŞI

Papatyayı temizleyip dilimleyin. Süt ve bal ile birlikte blenderden geçirin. Bardaklara alıp, soğuk olarak servis yapın.
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