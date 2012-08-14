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Pembe limonata

Pembe limonata
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yemek Daveti, Kandil, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg limon

3-4 dal taze nane

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı önceden hazırlanmış gelincik şerbeti

Kırılmış buz

YAPILIŞI

Limonları yıkayıp, dış kabuğunu çok hafif soyun. Çekirdeklerini ayıklayarak incecik doğrayın. Şeker ve nane yaprakları ile yarım saat bekleterek elinizle yoğurun. Tülbentle süzgeçten geçirin. Gelincik şerbeti ilavesiyle sürahiye aktarın. Arzunuza göre limon dilimleri, nane yaprakları ve bol buzla süsleyerek servis yapın.

Gelincik şerbeti için: 1 litrelik cam kavanozu gelinciğin taç yaprakları ve 1 su bardağı toz şekerle sıra sıra doldurun. Üzerine 1 adet limonun suyunu ve 1 su bardağı kaynatılmış ılık suyu koyun. Kavanozun ağzını sıkıca kapatarak, 3 gün boyunca gölgede bekletin. Daha sonra tülbentle sıkarak cam kavanozlara aktarın. Bu şekilde şerbeti pembe limonatada kullanabileceğiniz gibi, gelincik konsantresini buz kalıplarına doldurup, dondurucuda 6 ay saklayabilirsiniz.

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