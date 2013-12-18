Portakal Şerbeti

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yıkanmış ve ortadan ikiye bölünmüş portakalları derin bir kaseye sıkın. Yarım limonun suyu ve 3 çorba kaşığı toz şekeri ilave edip, karıştırarak 1 saat bekletin. Daha sonra bu karışımı süzgeçten geçirin. Üzerine kalan toz şekeri ilave edin ve karıştırarak eritin. Şerbeti bir sürahiye alın ve içine rendelenmiş portakal kabuğu ile buz ilave edin. Soğuk olarak servis yapın.