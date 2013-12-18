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Portakal Şerbeti

Portakal Şerbeti
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet büyük boy portakal

Yarım limonun suyu

Yarım su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

YAPILIŞI

Yıkanmış ve ortadan ikiye bölünmüş portakalları derin bir kaseye sıkın. Yarım limonun suyu ve 3 çorba kaşığı toz şekeri ilave edip, karıştırarak 1 saat bekletin. Daha sonra bu karışımı süzgeçten geçirin. Üzerine kalan toz şekeri ilave edin ve karıştırarak eritin. Şerbeti bir sürahiye alın ve içine rendelenmiş portakal kabuğu ile buz ilave edin. Soğuk olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu şerbeti kaynatarak da hazırlayabilirsiniz. Kaynadıktan sonra şişelere doldurup, soğutarak servis yapabilirsiniz. Şeker miktarını damak tadınıza göre azaltıp, artırabilirsiniz.
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