Portakal Şerbeti

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet büyük boy portakal
Yarım limonun suyu
Yarım su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu
YAPILIŞI
Yıkanmış ve ortadan ikiye bölünmüş portakalları derin bir kaseye sıkın. Yarım limonun suyu ve 3 çorba kaşığı toz şekeri ilave edip, karıştırarak 1 saat bekletin. Daha sonra bu karışımı süzgeçten geçirin. Üzerine kalan toz şekeri ilave edin ve karıştırarak eritin. Şerbeti bir sürahiye alın ve içine rendelenmiş portakal kabuğu ile buz ilave edin. Soğuk olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Bu şerbeti kaynatarak da hazırlayabilirsiniz. Kaynadıktan sonra şişelere doldurup, soğutarak servis yapabilirsiniz. Şeker miktarını damak tadınıza göre azaltıp, artırabilirsiniz.