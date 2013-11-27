Portakallı Ve Limonlu Buzlu Çay

buz parçaları koyun. Üzerine çayı dökün. Nane yaprakları, limon ve portakal dilimleri ile süsleyerek

servis yapın.

Çay demini süzüp, sıcakken üzerine şekeri ekleyin ve eritin. İyice soğuduktan sonra bir sürahiye alın. Üzerine soğuk su, limon suyu ve portakal suyu ekleyip karıştırın. Servis bardaklarının yarısına kadar