Portakallı Ve Limonlu Buzlu Çay

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı siyah çay demi
1 su bardağı toz şeker
2 adet limonun suyu
2 adet portakalın suyu
6 su bardağı soğuk su
Servis için:
Nane yaprakları
Limon ve portakal dilimleri
YAPILIŞI
Çay demini süzüp, sıcakken üzerine şekeri ekleyin ve eritin. İyice soğuduktan sonra bir sürahiye alın. Üzerine soğuk su, limon suyu ve portakal suyu ekleyip karıştırın. Servis bardaklarının yarısına kadar
buz parçaları koyun. Üzerine çayı dökün. Nane yaprakları, limon ve portakal dilimleri ile süsleyerek
servis yapın.