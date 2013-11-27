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Portakallı Ve Limonlu Buzlu Çay

Portakallı Ve Limonlu Buzlu Çay
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı siyah çay demi

1 su bardağı toz şeker

2 adet limonun suyu

2 adet portakalın suyu

6 su bardağı soğuk su

Servis için:

Nane yaprakları

Limon ve portakal dilimleri

YAPILIŞI

Çay demini süzüp, sıcakken üzerine şekeri ekleyin ve eritin. İyice soğuduktan sonra bir sürahiye alın. Üzerine soğuk su, limon suyu ve portakal suyu ekleyip karıştırın. Servis bardaklarının yarısına kadar
buz parçaları koyun. Üzerine çayı dökün. Nane yaprakları, limon ve portakal dilimleri ile süsleyerek
servis yapın.
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