Sağlık Çayı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir tutam adaçayı
Bir tutam ıhlamur
1 çay kaşığı kuru nane (varsa bir tutam taze nane)
5-6 adet tane karabiber
1/4 elma
Ayva dilimi
Yarım limon dilimi
1 adet defne yaprağı
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri büyükçe bir demliğe koyun. Üzerine kaynar su ekleyin. Çay demler gibi birkaç dakika bekletin ve sıcak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Demliği doğrudan ateşe koyup kaynatmayın, bitkilerin vitaminleri kaybolur. Karışımın suyu bitince tekrar tekrar su eklemek, hatta günlerce aynı karışıma su ilave edip kaynatmak yanlıştır, bakteri üremesine neden olur. Değişik bitkileri, otları, meyve kurularını karıştırmakta sakınca yoktur, malzemeler damak zevkine göre belirlenebilir.