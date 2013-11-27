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Sağlık Çayı

Sağlık Çayı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir tutam adaçayı

Bir tutam ıhlamur

1 çay kaşığı kuru nane (varsa bir tutam taze nane)

5-6 adet tane karabiber

1/4 elma

Ayva dilimi

Yarım limon dilimi

1 adet defne yaprağı

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri büyükçe bir demliğe koyun. Üzerine kaynar su ekleyin. Çay demler gibi birkaç dakika bekletin ve sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Demliği doğrudan ateşe koyup kaynatmayın, bitkilerin vitaminleri kaybolur. Karışımın suyu bitince tekrar tekrar su eklemek, hatta günlerce aynı karışıma su ilave edip kaynatmak yanlıştır, bakteri üremesine neden olur. Değişik bitkileri, otları, meyve kurularını karıştırmakta sakınca yoktur, malzemeler damak zevkine göre belirlenebilir.
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