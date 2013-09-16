Saray Şerbeti

Sofra Tarifi
MALZEMELER
50'şer gram kuşburnu, ahududu ve çilek konsantresi
50 gram nar ekşisi
20 gram limon tozu
10 gram toz zencefil
1 tatlı kaşığı gül suyu
1 adet reçellik gülün yaprakları
10 su bardağı su
YAPILIŞI
Tüm malzemeyi derince bir kaba alıp birbirine iyice karıştın. 10 su bardağı suyu geniş bir kaba alın ve
meyveli karışımı üzerine ekleyin. Bu şekilde en az iki saat beklettikten sonra süzüp soğuk olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Meyve konsantrelerini büyük marketlerde ve pasta malzemeleri satan dükkanlarda bulabilirsiniz.