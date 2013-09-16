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Saray Şerbeti

Saray Şerbeti
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

50'şer gram kuşburnu, ahududu ve çilek konsantresi

50 gram nar ekşisi

20 gram limon tozu

10 gram toz zencefil

1 tatlı kaşığı gül suyu

1 adet reçellik gülün yaprakları

10 su bardağı su

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi derince bir kaba alıp birbirine iyice karıştın. 10 su bardağı suyu geniş bir kaba alın ve
meyveli karışımı üzerine ekleyin. Bu şekilde en az iki saat beklettikten sonra süzüp soğuk olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Meyve konsantrelerini büyük marketlerde ve pasta malzemeleri satan dükkanlarda bulabilirsiniz.
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