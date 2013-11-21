Saray Usulü Loğusa Şerbeti

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10 su bardağı su
3 adet çubuk tarçın
12 adet karanfil
3 parça zencefil
2 parça havlucan (havlıcan)
2 parça zerdeçal, 2 adet muskat
6'şar adet karabiber ve yenibahar
1 su bardağı toz şeker
Kibrit kutusu büyüklüğünde
kızamık şekeri
Servis için:
Dövülmüş badem
YAPILIŞI
Suyu geniş bir tencereye alın. Tarçın, karanfil, zencefil, havlucan, zerdeçal, muskat, karabiber ve yenibaharın tozu gidecek şekilde yıkayıp, tülbentle bağlayın. Tencereye ekleyip, 30-40 dakika kaynatın. Toz şeker ve kızamık şekeri ilave edip, toz şeker eriyince ocaktan alın. Baharatları çıkarıp, gerekiyorsa süzün.
Bademle birlikte sıcak veya soğuk olarak servis yapın.