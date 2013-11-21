Saray Usulü Loğusa Şerbeti

Bademle birlikte sıcak veya soğuk olarak servis yapın.

Suyu geniş bir tencereye alın. Tarçın, karanfil, zencefil, havlucan, zerdeçal, muskat, karabiber ve yenibaharın tozu gidecek şekilde yıkayıp, tülbentle bağlayın. Tencereye ekleyip, 30-40 dakika kaynatın. Toz şeker ve kızamık şekeri ilave edip, toz şeker eriyince ocaktan alın. Baharatları çıkarıp, gerekiyorsa süzün.