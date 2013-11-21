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Saray Usulü Loğusa Şerbeti

Saray Usulü Loğusa Şerbeti
  • 20 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 su bardağı su

3 adet çubuk tarçın

12 adet karanfil

3 parça zencefil

2 parça havlucan (havlıcan)

2 parça zerdeçal, 2 adet muskat

6'şar adet karabiber ve yenibahar

1 su bardağı toz şeker

Kibrit kutusu büyüklüğünde

kızamık şekeri

Servis için:

Dövülmüş badem

YAPILIŞI

Suyu geniş bir tencereye alın. Tarçın, karanfil, zencefil, havlucan, zerdeçal, muskat, karabiber ve yenibaharın tozu gidecek şekilde yıkayıp, tülbentle bağlayın. Tencereye ekleyip, 30-40 dakika kaynatın. Toz şeker ve kızamık şekeri ilave edip, toz şeker eriyince ocaktan alın. Baharatları çıkarıp, gerekiyorsa süzün.
Bademle birlikte sıcak veya soğuk olarak servis yapın.
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