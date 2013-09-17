Şeftali Kokteyli

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet şeftalinin suyu
2 top hindistan cevizli dondurma
Buz parçaları
YAPILIŞI
Şeftali suyu ve hindistan cevizli dondurmayı shaker'a (kavanoz da olabilir) aktarın. Üzerine buz parçalarını
ekleyip iyice karıştırın. Daha sonra servis bardağına alın. Buz parçaları ilave edip, soğuk olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Shaker, kokteyl hazırlamakta kullanılan, şişe formunda ağzı kapaklı ve madeni bir kaptır. Kokteyl hazırlarken, shaker yerine buzdolabında soğutulmuş büyükçe bir kavanoz da kullanabilirsiniz.