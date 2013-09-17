DETAYLI ARA
Sofra / Soslar ve İçecekler / Şeftali Kokteyli

Şeftali Kokteyli

Şeftali Kokteyli
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet şeftalinin suyu

2 top hindistan cevizli dondurma

Buz parçaları

YAPILIŞI

Şeftali suyu ve hindistan cevizli dondurmayı shaker'a (kavanoz da olabilir) aktarın. Üzerine buz parçalarını
ekleyip iyice karıştırın. Daha sonra servis bardağına alın. Buz parçaları ilave edip, soğuk olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Shaker, kokteyl hazırlamakta kullanılan, şişe formunda ağzı kapaklı ve madeni bir kaptır. Kokteyl hazırlarken, shaker yerine buzdolabında soğutulmuş büyükçe bir kavanoz da kullanabilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Portakallı Limonata
Portakallı Limonata
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Lavantalı Kombu Çayı
Lavantalı Kombu Çayı
Ebruli Frappe
Ebruli Frappe
Kereviz Soslu Domates Suyu
Kereviz Soslu Domates Suyu
Meyveli Limonata
Meyveli Limonata
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Çilek Kompostosu
Çilek Kompostosu

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN