Şeftali Kokteyli

Sofra Tarifi

ekleyip iyice karıştırın. Daha sonra servis bardağına alın. Buz parçaları ilave edip, soğuk olarak servis yapın.

Şeftali suyu ve hindistan cevizli dondurmayı shaker'a (kavanoz da olabilir) aktarın. Üzerine buz parçalarını

PÜF NOKTASI

Shaker, kokteyl hazırlamakta kullanılan, şişe formunda ağzı kapaklı ve madeni bir kaptır. Kokteyl hazırlarken, shaker yerine buzdolabında soğutulmuş büyükçe bir kavanoz da kullanabilirsiniz.