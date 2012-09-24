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Şeftalili Buzlu Çay

Şeftalili Buzlu Çay
  • 4 Kişilik
Üye Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı demli çay

1 çay bardağı limon suyu

1 su bardağı şeftali suyu

1,5 çay bardağı şeker (arzunuza göre arttırabilirsiniz)

Süslemek için: 1 küçük şeftali

YAPILIŞI

Demli çay önceden kalmış çayınız olabilir. Ancak oda sıcaklığında olmalı, sıcak olmamalıdır.Tüm malzemeler karıştırılıp buzdolabında 1-2 saat bekletilir.
Soğuk olarak bardakların içine şeftali dilimleri koyup servis edilir.

PÜF NOKTASI

Kullanılan şeker miktarı ortalama ölçüdür. Şeftalinin olgunluğuna göre kullanılan şeker oranı değişebilir.
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