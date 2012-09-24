Şeftalili Buzlu Çay

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MALZEMELER
1 su bardağı demli çay
1 çay bardağı limon suyu
1 su bardağı şeftali suyu
1,5 çay bardağı şeker (arzunuza göre arttırabilirsiniz)
Süslemek için: 1 küçük şeftali
YAPILIŞI
Demli çay önceden kalmış çayınız olabilir. Ancak oda sıcaklığında olmalı, sıcak olmamalıdır.Tüm malzemeler karıştırılıp buzdolabında 1-2 saat bekletilir.
Soğuk olarak bardakların içine şeftali dilimleri koyup servis edilir.
PÜF NOKTASI
Kullanılan şeker miktarı ortalama ölçüdür. Şeftalinin olgunluğuna göre kullanılan şeker oranı değişebilir.