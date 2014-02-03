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Şeftalili Şeker Kokteyli

Şeftalili Şeker Kokteyli
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet şeftali

2 adet portakal

5 adet kayısı

1 çay bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Toz şekeri, kabukları ayıklanmış şeftali, portakal ve kayısıları mikserden geçirin. Buzdolabında soğutup, buz parçaları ile servis yapın.
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