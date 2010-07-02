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Sıcak Çikolata

Sıcak Çikolata
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram bitter çikolata

1 çorba kaşığı kakao

Yarım çay bardağı su

3 su bardağı süt

Birer tutam zencefil ve tarçın



Üzeri için:

Yarım paket krem şanti

Yarım su bardağı soğuk süt

3 adet çubuk tarçın

YAPILIŞI

Kakaoyu yarım çay bardağı soğuk suda eritip, süte ekleyerek ocağa oturtun. Üzerine küçük parçalar halinde kırılmış çikolatayı ve baharatları ilave edin. Çok kısık ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Bardaklara alın. Krem şantiyi sütle çırpıp bir sıkma torbasına alın. Sıcak çikolatanın üzerine ekleyin. Bardaklara birer adet çubuk tarçın yerleştirip servis yapın
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