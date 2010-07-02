Sıcak Çikolata

Sofra Tarifi

200 gram bitter çikolata 1 çorba kaşığı kakao Yarım çay bardağı su 3 su bardağı süt Birer tutam zencefil ve tarçın Üzeri için: Yarım paket krem şanti Yarım su bardağı soğuk süt 3 adet çubuk tarçın

YAPILIŞI

Kakaoyu yarım çay bardağı soğuk suda eritip, süte ekleyerek ocağa oturtun. Üzerine küçük parçalar halinde kırılmış çikolatayı ve baharatları ilave edin. Çok kısık ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Bardaklara alın. Krem şantiyi sütle çırpıp bir sıkma torbasına alın. Sıcak çikolatanın üzerine ekleyin. Bardaklara birer adet çubuk tarçın yerleştirip servis yapın