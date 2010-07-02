Sıcak Çikolata

Sofra Tarifi
MALZEMELER
200 gram bitter çikolata
1 çorba kaşığı kakao
Yarım çay bardağı su
3 su bardağı süt
Birer tutam zencefil ve tarçın
Üzeri için:
Yarım paket krem şanti
Yarım su bardağı soğuk süt
3 adet çubuk tarçın
YAPILIŞI
Kakaoyu yarım çay bardağı soğuk suda eritip, süte ekleyerek ocağa oturtun. Üzerine küçük parçalar halinde kırılmış çikolatayı ve baharatları ilave edin. Çok kısık ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Bardaklara alın. Krem şantiyi sütle çırpıp bir sıkma torbasına alın. Sıcak çikolatanın üzerine ekleyin. Bardaklara birer adet çubuk tarçın yerleştirip servis yapın