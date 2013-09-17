Soğuk Sağlık Çayı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 parça fındık büyüklüğünde taze zencefil
4 adet karanfil
1 adet çubuk tarçın
1 çorba kaşığı yasemin çayı
1 çorba kaşığı Seylan çayı
4 su bardağı su
1/3 su bardağı portakal suyu
Yarım limonun suyu
4 adet buz
YAPILIŞI
Zencefil, karanfil, çubuk tarçın, yasemin ve Seylan çaylarını demliğe aktarın. Üzerine suyu ekleyin. Önce harlı kaynatın. Daha sonra kısık ateşte yarım saat demleyin. Ateşten aldıktan sonra soğumaya bırakın. Çayı süzgeçten geçirip, portakal ve limon suyunu ekleyin. İçine buz parçaları katın ve servis yapın.