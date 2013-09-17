DETAYLI ARA
Sofra / Soslar ve İçecekler / Soğuk Sağlık Çayı

Soğuk Sağlık Çayı

Soğuk Sağlık Çayı
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 parça fındık büyüklüğünde taze zencefil

4 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

1 çorba kaşığı yasemin çayı

1 çorba kaşığı Seylan çayı

4 su bardağı su

1/3 su bardağı portakal suyu

Yarım limonun suyu

4 adet buz

YAPILIŞI

Zencefil, karanfil, çubuk tarçın, yasemin ve Seylan çaylarını demliğe aktarın. Üzerine suyu ekleyin. Önce harlı kaynatın. Daha sonra kısık ateşte yarım saat demleyin. Ateşten aldıktan sonra soğumaya bırakın. Çayı süzgeçten geçirip, portakal ve limon suyunu ekleyin. İçine buz parçaları katın ve servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Portakallı Limonata
Portakallı Limonata
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Lavantalı Kombu Çayı
Lavantalı Kombu Çayı
Ebruli Frappe
Ebruli Frappe
Kereviz Soslu Domates Suyu
Kereviz Soslu Domates Suyu
Meyveli Limonata
Meyveli Limonata
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Çilek Kompostosu
Çilek Kompostosu

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN