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Türk Kahvesi (orta şekerli)

Türk Kahvesi (orta şekerli)
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 çay kaşığı Türk kahvesi

2 çay kaşığı toz şeker

2 kahve fincanı soğuk su

YAPILIŞI

Cezveye Türk kahvesi ve toz şekeri alıp, karıştırın. Üzerine soğuk suyu ekleyin. Daha sonra cezveyi ocağın üstüne alın. Kısık ateşte toz şeker eriyene kadar karıştırın ve kahvenin kabarmasını bekleyin. Kabaran kahvenin üzerindeki köpüğü fincanlara paylaştırın. Bu arada kahveyi hafifçe sallayıp, telvenin çökmesini engelleyin. Fincanların yarısına kadar kahve doldurun. Cezveyi tekrar ocağa alın ve bir taşım daha kaynatıp fincanlara doldurun. Su, çikolata veya lokum ile birlikte servis yapın.
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