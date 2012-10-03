Vişneli Smoothie

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MALZEMELER
1 su bardağı taze ya da donmuş vişne
1 su bardağı su
Yarım su bardağından 1 parmak fazla şeker
1,5 su bardağı süt
Yarım su bardağı yoğurt
YAPILIŞI
Vişnelerin donmuş ya da taze olması farketmez.Yıkanıp üzerine 1 su bardağı su ve yarım su bardağından 1 parmak fazla şekerle birlikte vişneler iyice yumuşayana dek kaynatılır.Ocaktan alınıp ince süzgeçten geçirilip çekirdekleri atılır.Elde edilen püre iyice soğuyunca, süt ve yoğurtla iyice karıştırılır.
Buzdolabında 1 saat kadar bekletilip servis edilir.
PÜF NOKTASI
VİŞNE PÜRESİ SOĞUMADAN YOĞURT VE SÜTLE KARIŞTIRMAYIN. YOĞURT VE SÜT KESİLEBİLİR, İÇİLMEZ HALE GELEBİLİR...