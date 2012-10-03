Vişneli Smoothie

Üye Tarifi

1 su bardağı taze ya da donmuş vişne 1 su bardağı su Yarım su bardağından 1 parmak fazla şeker 1,5 su bardağı süt Yarım su bardağı yoğurt

YAPILIŞI

Vişnelerin donmuş ya da taze olması farketmez.Yıkanıp üzerine 1 su bardağı su ve yarım su bardağından 1 parmak fazla şekerle birlikte vişneler iyice yumuşayana dek kaynatılır.Ocaktan alınıp ince süzgeçten geçirilip çekirdekleri atılır.Elde edilen püre iyice soğuyunca, süt ve yoğurtla iyice karıştırılır.

Buzdolabında 1 saat kadar bekletilip servis edilir.