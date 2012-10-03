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Vişneli Smoothie

Vişneli Smoothie
  • 4 Kişilik
Üye Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı taze ya da donmuş vişne

1 su bardağı su

Yarım su bardağından 1 parmak fazla şeker

1,5 su bardağı süt

Yarım su bardağı yoğurt

YAPILIŞI

Vişnelerin donmuş ya da taze olması farketmez.Yıkanıp üzerine 1 su bardağı su ve yarım su bardağından 1 parmak fazla şekerle birlikte vişneler iyice yumuşayana dek kaynatılır.Ocaktan alınıp ince süzgeçten geçirilip çekirdekleri atılır.Elde edilen püre iyice soğuyunca, süt ve yoğurtla iyice karıştırılır.
Buzdolabında 1 saat kadar bekletilip servis edilir.

PÜF NOKTASI

VİŞNE PÜRESİ SOĞUMADAN YOĞURT VE SÜTLE KARIŞTIRMAYIN. YOĞURT VE SÜT KESİLEBİLİR, İÇİLMEZ HALE GELEBİLİR...
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