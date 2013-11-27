Yaz Kokteyli

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet şeftali
1 adet ananas
2 adet kivi
1 adet büyük boy kırmızı elma
3 parmak genişliğinde bir dilim kavun
1 adet portakal
3 dal nane
Süslemek için:
Portakal ve kivi dilimleri
YAPILIŞI
Şeftali, ananas ve kiviyi temizleyip ayrı ayrı katı meyve sıkacağından geçirin. Sularını kenara alın. Elmanın
çekirdek yataklarını çıkarıp, katı meyve sıkacağından geçirin. Kavunun kabuğunu alıp onu da katı meyve sıkacağından geçirin. Portakalın suyunu sıkın. Tüm meyve suların ı bir sürahide karıştırıp, buzdolabında soğutun. Bardaklara paylaştırın. Nane yaprakları, kivi ve portakal dilimleri ile süsleyerek servis yapın.