Yaz Kokteyli

çekirdek yataklarını çıkarıp, katı meyve sıkacağından geçirin. Kavunun kabuğunu alıp onu da katı meyve sıkacağından geçirin. Portakalın suyunu sıkın. Tüm meyve suların ı bir sürahide karıştırıp, buzdolabında soğutun. Bardaklara paylaştırın. Nane yaprakları, kivi ve portakal dilimleri ile süsleyerek servis yapın.

Şeftali, ananas ve kiviyi temizleyip ayrı ayrı katı meyve sıkacağından geçirin. Sularını kenara alın. Elmanın