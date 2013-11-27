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Yaz Kokteyli

Yaz Kokteyli
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet şeftali

1 adet ananas

2 adet kivi

1 adet büyük boy kırmızı elma

3 parmak genişliğinde bir dilim kavun

1 adet portakal

3 dal nane

Süslemek için:

Portakal ve kivi dilimleri

YAPILIŞI

Şeftali, ananas ve kiviyi temizleyip ayrı ayrı katı meyve sıkacağından geçirin. Sularını kenara alın. Elmanın
çekirdek yataklarını çıkarıp, katı meyve sıkacağından geçirin. Kavunun kabuğunu alıp onu da katı meyve sıkacağından geçirin. Portakalın suyunu sıkın. Tüm meyve suların ı bir sürahide karıştırıp, buzdolabında soğutun. Bardaklara paylaştırın. Nane yaprakları, kivi ve portakal dilimleri ile süsleyerek servis yapın.
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