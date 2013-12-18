Yaz Meyveli Komposto

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Akça armutların sapını ve alt kısmını kesin. Diklemesine ortadan ikiye bölün. Şeftalilerin kabuklarını soyun. Çekirdeklerini çıkarıp dilimleyin. Suyu kapaklı tencerede kaynatın. Kaynayan suya meyveleri atın. Meyveler hafif yumuşayınca toz şekeri ve karanfil tanelerini ekleyin. İlk kaynayışında ocağı kapatın. Soğuk olarak servis yapın.