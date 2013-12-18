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Yaz Meyveli Komposto

Yaz Meyveli Komposto
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet akça armut

7-8 adet kompostoluk kırmızı erik

10 adet kiraz

3 adet orta boy şeftali

6 su bardağı su

6-7 adet tane karanfil

1 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Akça armutların sapını ve alt kısmını kesin. Diklemesine ortadan ikiye bölün. Şeftalilerin kabuklarını soyun. Çekirdeklerini çıkarıp dilimleyin. Suyu kapaklı tencerede kaynatın. Kaynayan suya meyveleri atın. Meyveler hafif yumuşayınca toz şekeri ve karanfil tanelerini ekleyin. İlk kaynayışında ocağı kapatın. Soğuk olarak servis yapın.
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