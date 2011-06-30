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Yaz Serinliği

Yaz Serinliği
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 dilim karpuz

Yarım kavun (orta boy)

2 adet yeşil limonun sıkılmış suyu

Yarım yeşil limonun kabuğu

YAPILIŞI

Karpuzun 1 dilimini katı meyve sıkacağından geçirin. Karpuz suyunu dilediğiniz şekildeki buz kalıplarına doldurup, donana dek buzdolabında bekletin. Kalan 2 dilim karpuz ve kavunun kabuklarını soyup, ayrı ayrı katı meyve sıkacağından geçirin. Meyve sularını derin bir kapta karıştırıp üzerine yeşil limon kabuğu ve suyu ile karpuz suyundan hazırladığınız buzları ekleyin. Karıştırıp, servis bardaklarına alın. Soğuk olarak servis yapın.
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