Yaz Serinliği

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 dilim karpuz
Yarım kavun (orta boy)
2 adet yeşil limonun sıkılmış suyu
Yarım yeşil limonun kabuğu
YAPILIŞI
Karpuzun 1 dilimini katı meyve sıkacağından geçirin. Karpuz suyunu dilediğiniz şekildeki buz kalıplarına doldurup, donana dek buzdolabında bekletin. Kalan 2 dilim karpuz ve kavunun kabuklarını soyup, ayrı ayrı katı meyve sıkacağından geçirin. Meyve sularını derin bir kapta karıştırıp üzerine yeşil limon kabuğu ve suyu ile karpuz suyundan hazırladığınız buzları ekleyin. Karıştırıp, servis bardaklarına alın. Soğuk olarak servis yapın.