Yazlık Punch

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Şeftalilerin kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkardıktan sonra blendere alın. Üzerine irice doğranmış kavun, tonic, salatalık, toz şeker, limon kabuğu rendesi ve zencefil ekleyin.Tüm malzemeyi blenderden geçirin ve derin bir kaseye boşaltın. Buzluk kalıplarına birer adet kiraz koyun ve üzerine su doldurun. Donduktan sonra çıkarıp, punch'ın içine atın. Soğuk olarak servis yapın.