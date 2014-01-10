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Yazlık Punch

Yazlık Punch
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet olgun şeftali

3 dilim kavun

1 şişe limonlu tonic

1 adet rendelenmiş salatalık

2 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

1-2 dilim taze zencefil

İçine:

Kiraz

YAPILIŞI

Şeftalilerin kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkardıktan sonra blendere alın. Üzerine irice doğranmış kavun, tonic, salatalık, toz şeker, limon kabuğu rendesi ve zencefil ekleyin.Tüm malzemeyi blenderden geçirin ve derin bir kaseye boşaltın. Buzluk kalıplarına birer adet kiraz koyun ve üzerine su doldurun. Donduktan sonra çıkarıp, punch'ın içine atın. Soğuk olarak servis yapın.
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