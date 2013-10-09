Yeşil Rüya

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Limonata için, tüm malzemeyi karıştırıp buzdolabında soğumaya bırakın. Kivileri ve üzüm suyunu birlikte blenderden geçirin. Üzerine soğuttuğunuz limonatayı ekleyip karıştırın. Başka bir kapta süzme yoğurt ve pudra şekerini karıştırın. Kivili, limonlu karışımı servis bardaklarına pay edin. Üzerine yoğurtlu karışımı paylaştırın. Soğutup servis yapın.