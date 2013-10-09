Yeşil Rüya

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet kivi
1 çay bardağı üzüm suyu
Yarım su bardağı süzme yoğurt
3 çorba kaşığı pudra şekeri
Limonata için:
2 çorba kaşığı toz şeker
1 adet limonun
rendelenmiş kabuğu
3 adet limonun suyu
1 su bardağı su
YAPILIŞI
Limonata için, tüm malzemeyi karıştırıp buzdolabında soğumaya bırakın. Kivileri ve üzüm suyunu birlikte blenderden geçirin. Üzerine soğuttuğunuz limonatayı ekleyip karıştırın. Başka bir kapta süzme yoğurt ve pudra şekerini karıştırın. Kivili, limonlu karışımı servis bardaklarına pay edin. Üzerine yoğurtlu karışımı paylaştırın. Soğutup servis yapın.