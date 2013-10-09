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Sofra / Soslar ve İçecekler / Yeşil Rüya

Yeşil Rüya

Yeşil Rüya
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yılbaşı, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet kivi

1 çay bardağı üzüm suyu

Yarım su bardağı süzme yoğurt

3 çorba kaşığı pudra şekeri

Limonata için:

2 çorba kaşığı toz şeker

1 adet limonun

rendelenmiş kabuğu

3 adet limonun suyu

1 su bardağı su

YAPILIŞI

Limonata için, tüm malzemeyi karıştırıp buzdolabında soğumaya bırakın. Kivileri ve üzüm suyunu birlikte blenderden geçirin. Üzerine soğuttuğunuz limonatayı ekleyip karıştırın. Başka bir kapta süzme yoğurt ve pudra şekerini karıştırın. Kivili, limonlu karışımı servis bardaklarına pay edin. Üzerine yoğurtlu karışımı paylaştırın. Soğutup servis yapın.
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