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Yeşil Çay

Yeşil Çay
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı su

2 çorba kaşığı yeşil çay

Yarım limon

2 tatlı kaşığı bal

YAPILIŞI

Suyu kaynatıp, demliğe alın. Yeşil çayı ilave edip, demliğin kapağını kapatın ve demlenmeye bırakın. Yarım limonu dilimleyerek fincanlara paylaştırın. 1'er tatlı kaşığı bal ilave edip, üzerine demlenen yeşil çayı ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.

Sağlığa faydaları: Gribi önler, stresi azaltır, yorgunluk ve uyku halini ortadan kaldırır. Aynı zamanda hücre yenileyicidir. Mide ve bağırsak problemlerini hafifletir. Vücuttaki yağların yakılma sürecini hızlandıran yeşil çay, diyet yapanlar tarafından da tercih edilir.
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