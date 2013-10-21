Yoğurtlu Vişne Kompostosu

Kalan vişneleri robottan geçirip kompostonun içinden tarçın ve karanfilleri alın. Vişne püresini ilave edip, buzdolabında 1 gece bekletin. Kaselere alın. 1 su bardağı yoğurdu kaselere paylaştırın. Rendelenmiş portakal kabuğu, fındık, ceviz ve badem serperek servis yapın.

Vişnelerin çekirdeklerini çıkarın. Çekirdeklerini çıkarırken çıkan suyu muhafaza edin. Tencereye vişne suyunu alıp, su, toz şeker, tarçın ve karanfili ekleyip, kaynatın. Vişnelerden 1 su bardağı ayırıp, diğer vişneleri kaynayan suya koyun. 10 dakika pişirin. Portakal suyu ve limon suyunu ilave edin.