Zencefilli Karanfilli Limonata

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Lime ve limonları rendeleyip sularını sıkın. Daha sonra rendelenmiş kabukları ve sularını birlikte bir kavanoza alın. Üzerine toz şeker, zencefil ve karanfil koyup bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün süzüp bir sürahiye alın. Üzerine soğuk su, nane yaprakları, limon ve lime dilimleri ekleyerek servis yapın.