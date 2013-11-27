Zencefilli Karanfilli Limonata

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10 adet limon
2 adet lime
10 çorba kaşığı toz şeker
2 çorba kaşığı rendelenmiş zencefil
6 adet karanfil
8 su bardağı soğuk su
Süslemek için:
1 adet limon
1 adet lime
2 dal nane
YAPILIŞI
Lime ve limonları rendeleyip sularını sıkın. Daha sonra rendelenmiş kabukları ve sularını birlikte bir kavanoza alın. Üzerine toz şeker, zencefil ve karanfil koyup bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün süzüp bir sürahiye alın. Üzerine soğuk su, nane yaprakları, limon ve lime dilimleri ekleyerek servis yapın.