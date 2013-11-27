DETAYLI ARA
Sofra / Soslar ve İçecekler / Zencefilli Karanfilli Limonata

Zencefilli Karanfilli Limonata

Zencefilli Karanfilli Limonata
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet limon

2 adet lime

10 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı rendelenmiş zencefil

6 adet karanfil

8 su bardağı soğuk su

Süslemek için:

1 adet limon

1 adet lime

2 dal nane

YAPILIŞI

Lime ve limonları rendeleyip sularını sıkın. Daha sonra rendelenmiş kabukları ve sularını birlikte bir kavanoza alın. Üzerine toz şeker, zencefil ve karanfil koyup bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün süzüp bir sürahiye alın. Üzerine soğuk su, nane yaprakları, limon ve lime dilimleri ekleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Portakallı Limonata
Portakallı Limonata
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Lavantalı Kombu Çayı
Lavantalı Kombu Çayı
Ebruli Frappe
Ebruli Frappe
Kereviz Soslu Domates Suyu
Kereviz Soslu Domates Suyu
Meyveli Limonata
Meyveli Limonata
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Çilek Kompostosu
Çilek Kompostosu

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN