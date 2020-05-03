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Sofra Sütlü Tatlılar Cevizli sarma

Cevizli sarma

Cevizli sarma
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 yemek kaşığı toz şeker



6 yemek kaşığı un



1 litre süt



1 paket vanilya



2 yemek kaşığı tereyağı



Birer su bardağı ceviz ve Hindistan cevizi



Toz Antep fıstığı


YAPILIŞI

Toz şeker ve unu karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak süt ekleyin. Vanilya ve tereyağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Muhallebi kıvamını alınca ocaktan indirip mikser yardımıyla 5 dakika çırpın. Kare veya dikdörtgen orta boy bir tepsiye kalın olmayacak şekilde dökün. Bir gece buzdolabında dinlendirip kare biçiminde dilimleyin. Hindistan cevizini düz bir zemine yayın. Üzerine bir adet muhallebi karesi yerleştirip ceviz serpin. Rulo yapıp Antep fıstığı ile süsleyin. Kalan muhallebiyi de aynı şekilde hazırlayın. Soğuk servis yapın.

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