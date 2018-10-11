Çikolatalı Peynirli Rulo

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Krep İçin: 2 adet yumurta
1 su bardağı süt
3 çorba kaşığı keçiboynuzu unu
3 çorba kaşığı kakao
2 çorba kaşığı bal
2 çorba kaşığı zeytinyağı
İç Malzeme İçin: 100 gram quark (kefir) peyniri
50 gram mascarpone peyniri
150 gram çekirdekleri çıkarılmış taze vişne
Üzeri İçin: 200 gram bitter çikolata
30 gram kakao yağı
YAPILIŞI
Krep için yumurtaları iyice çırpın. Süt ilave edip karıştırın. Üzerine keçiboynuzu unu, kakao ve bal ekleyip karıştırın ve akışkan bir kıvam elde edin. 2 Krepleri pişirmek için büyük boy tavayı ısıtıp, zeytinyağı gezdirin ve krep hamurundan 1 çorba kepçesi alıp, tavanın tam ortasına dökün. Tavayı hafifçe sallayarak hamurun her yere eşit dağılmasını sağlayın. Kısık ateşte 3-4 dakika pişirin. Kenarları kalkmaya başlayınca krep pişmiş demektir. Spatula yardımıyla ters yüz yapıp, 1 dakika pişirin. Kalan harcı da aynı şekilde hazırlayıp düz bir zemine teker teker yayın. 3 İç malzeme için quark peyniri ve mascarpone'yi karıştırıp vişne ilave edin ve yeniden karıştırın. Kreplerin ortalarına pay edip, rulo şeklinde katlayın. 4 Üzeri için bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Ruloların üzerine gezdirin. Daha sonra kakao yağını gezdirip buzdolabının alt rafında donana dek dinlendirin. Servis sırasında ikiye bölüp soğuk olarak servis yapın.