Çikolatalı Peynirli Rulo

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krep için yumurtaları iyice çırpın. Süt ilave edip karıştırın. Üzerine keçiboynuzu unu, kakao ve bal ekleyip karıştırın ve akışkan bir kıvam elde edin. 2 Krepleri pişirmek için büyük boy tavayı ısıtıp, zeytinyağı gezdirin ve krep hamurundan 1 çorba kepçesi alıp, tavanın tam ortasına dökün. Tavayı hafifçe sallayarak hamurun her yere eşit dağılmasını sağlayın. Kısık ateşte 3-4 dakika pişirin. Kenarları kalkmaya başlayınca krep pişmiş demektir. Spatula yardımıyla ters yüz yapıp, 1 dakika pişirin. Kalan harcı da aynı şekilde hazırlayıp düz bir zemine teker teker yayın. 3 İç malzeme için quark peyniri ve mascarpone'yi karıştırıp vişne ilave edin ve yeniden karıştırın. Kreplerin ortalarına pay edip, rulo şeklinde katlayın. 4 Üzeri için bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Ruloların üzerine gezdirin. Daha sonra kakao yağını gezdirip buzdolabının alt rafında donana dek dinlendirin. Servis sırasında ikiye bölüp soğuk olarak servis yapın.