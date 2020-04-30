Çikolatalı tiramisu

Krema için;

Bitter çikolata eritilir ve soğutulur.

Pınar labne ve pudra şekeri katı bir kıvam alana kadar çırpılır.

Eritilmiş bitter çikolata Pınar Labneli karışıma eklenir ve karıştırılır.

Sıkma torbasına konularak buzdolabında 1 saat dinlendirilir.

Tabanı;

Büyük bir kasenin içinde ılık süte granül kahveyi ve toz şekeri ekleyip karıştırarak iyice çözünmesini sağlayın.

Kedidillerini kahveye batırarak bir sıra tabağınıza dizin.

Ardından kremanın yarısını sürün.

İkinci sıra kedidilini de aynı şekilde hazırlayıp dizin.

Kalan kremayı da üzerine yayın.

Üzerini küçük doğranmış çikolata parçaları ile süsleyin.