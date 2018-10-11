Çilekli Dondurulmuş Muhallebi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sütün içine pirinç unu koyup iyice erimesini sağlayın. Ocağa oturtup, kalan malzemeleri ekleyin ve kısık ateşte sürekli karıştırarak kabarcıklar çıkana dek pişirin. 2 Orta boy yuvarlak kek kalıbını yağlayın. Çileklerin bir kısmını enlemesine bir kısmını boylamasına dilimleyip kalıbın tabanına ve yanlarına yerleştirin. 3 Muhallebiyi kalıba döküp, tezgaha hafifçe birkaç kez alttan vurarak arada kalmış hava kabarcıklarının çıkmasını ve muhallebinin tam yerleşmesini sağlayın. 4 Derin dondurucuda iyice dondurup, servis tabağına ters çevirip çıkarın. Yeme kıvamına gelene dek oda sıcaklığında dinlendirin. Dilimleyip soğuk olarak servis yapın.