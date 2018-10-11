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Sofra / Sütlü Tatlılar / Çilekli Dondurulmuş Muhallebi

Çilekli Dondurulmuş Muhallebi

Çilekli Dondurulmuş Muhallebi
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3/4 litre soğuk süt

3 çorba kaşığı pirinç unu

100 gram badem unu

30 gram hindistan cevizi tozu

2 adet püre haline getirilmiş muz

3 çorba kaşığı hindistan cevizi şekeri

3 çorba kaşığı bal

1 tatlı kaşığı vanilya ekstratı

Kalıbı Yağlamak İçin: 1 çorba kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Sütün içine pirinç unu koyup iyice erimesini sağlayın. Ocağa oturtup, kalan malzemeleri ekleyin ve kısık ateşte sürekli karıştırarak kabarcıklar çıkana dek pişirin. 2 Orta boy yuvarlak kek kalıbını yağlayın. Çileklerin bir kısmını enlemesine bir kısmını boylamasına dilimleyip kalıbın tabanına ve yanlarına yerleştirin. 3 Muhallebiyi kalıba döküp, tezgaha hafifçe birkaç kez alttan vurarak arada kalmış hava kabarcıklarının çıkmasını ve muhallebinin tam yerleşmesini sağlayın. 4 Derin dondurucuda iyice dondurup, servis tabağına ters çevirip çıkarın. Yeme kıvamına gelene dek oda sıcaklığında dinlendirin. Dilimleyip soğuk olarak servis yapın.
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