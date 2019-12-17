DETAYLI ARA
Sofra / Sütlü Tatlılar / Domates tatlısı tarifi

Domates tatlısı tarifi

Misafirleriniz değişik lezzetlerle şaşırtmak istiyorsanız işte aradığınız tatlı domates tatlısı... Her şeye lezzet katan dometes şekerle buluşunca da lezzetli oldu, işte sizlere domates tatlısı tarifi...
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg domates



2 litre su, 2 kg tozşeker



2 kutu sade dondurma



1 su bardağı ceviz



Üzerine: Toz antepfıstığı


YAPILIŞI

Bir litre suyu kaynatın ve domatesleri içine atıp, kabukları soyulana kadar bekletin. Kevgir yardımıyla sudan alıp, kabuklarını soyun ve dörde bölerek, çekirdeklerini çıkarın. Kalan bir litre su ile tozşekeri kaynatın. Domatesleri içine katın ve kısık ateşte 2-3 saat pişirin. Oda sıcaklığında beklettiğiniz bir kutu yumuşamış dondurmayı orta büyüklükte bir kabın dibine boşaltın ve üzerine domates ile cevizi dizin. Diğer yumuşamış dondurmayı üzerine boşaltın ve derin dondurucuda en az 3-4 saat bekletin. Üzerini toz antepfıstığı ile süsledikten sonra dilimleyerek, servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Kaymaçina tarifi
Kaymaçina tarifi
Tahinli muhallebi
Tahinli muhallebi
Frambuaz soslu muhallebi tarifi
Frambuaz soslu muhallebi tarifi
Kuruyemişli mayalı tatlı
Kuruyemişli mayalı tatlı
Erikli Muhallebi Tarifi
Erikli Muhallebi Tarifi
Sütlaç tarifi: Sütlaç nasıl yapılır? İşte detaylar...
Sütlaç tarifi: Sütlaç nasıl yapılır? İşte detaylar...
Tavuk göğsü tarifi: Tavuk göğsü nasıl yapılır?
Tavuk göğsü tarifi: Tavuk göğsü nasıl yapılır?
En güzel ve farklı sütlü tatlı tarifleri nedir ve yapılışları nasıldır?
En güzel ve farklı sütlü tatlı tarifleri nedir ve yapılışları nasıldır?

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN