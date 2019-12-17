Domates tatlısı tarifi

Bir litre suyu kaynatın ve domatesleri içine atıp, kabukları soyulana kadar bekletin. Kevgir yardımıyla sudan alıp, kabuklarını soyun ve dörde bölerek, çekirdeklerini çıkarın. Kalan bir litre su ile tozşekeri kaynatın. Domatesleri içine katın ve kısık ateşte 2-3 saat pişirin. Oda sıcaklığında beklettiğiniz bir kutu yumuşamış dondurmayı orta büyüklükte bir kabın dibine boşaltın ve üzerine domates ile cevizi dizin. Diğer yumuşamış dondurmayı üzerine boşaltın ve derin dondurucuda en az 3-4 saat bekletin. Üzerini toz antepfıstığı ile süsledikten sonra dilimleyerek, servis yapın.