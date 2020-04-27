Elmalı muhallebi

Bir su bardağı süt ile kremşantiyi çırpın. Kalan sütü tencereye alıp, un, nişasta, vanilya ve 1 su bardağı toz şeker ilave edin. Kaynayıp, kıvam alana kadar sürekli karıştırın. Ocaktan alıp, kremşantiyi ilave edin. Mikser yardımıyla çırpıp kenara alın. Ayrı bir yerde elmaların kabuklarını temizleyip dilimleyin. Yarım su bardağı toz şeker ve tarçın ilave edip pişirin. Elmalı karışımın bir kısmını servis kaselerine pay edin. Üzerlerine muhallebiyi yayın. Kalan elmalı karışımla üzerlerini süsleyip, soğuk olarak servis yapın.