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Sofra Sütlü Tatlılar Elmalı muhallebi

Elmalı muhallebi

Elmalı muhallebi
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg elma



5 su bardağı süt



Birer paket kremşanti ve vanilya



İkişer yemek kaşığı un ve nişasta



Bir buçuk su bardağı toz şeker



Yarım tatlı kaşığı tarçın


YAPILIŞI

Bir su bardağı süt ile kremşantiyi çırpın. Kalan sütü tencereye alıp, un, nişasta, vanilya ve 1 su bardağı toz şeker ilave edin. Kaynayıp, kıvam alana kadar sürekli karıştırın. Ocaktan alıp, kremşantiyi ilave edin. Mikser yardımıyla çırpıp kenara alın. Ayrı bir yerde elmaların kabuklarını temizleyip dilimleyin. Yarım su bardağı toz şeker ve tarçın ilave edip pişirin. Elmalı karışımın bir kısmını servis kaselerine pay edin. Üzerlerine muhallebiyi yayın. Kalan elmalı karışımla üzerlerini süsleyip, soğuk olarak servis yapın.

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