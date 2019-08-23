Erikli Muhallebi Tarifi

ERİKLERİ yıkayıp, doğrayın ve tencereye alın. Üzerine su ve yarım su bardağı tozşeker ekleyip, yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp blenderden geçirin. Un, nişasta, vanilya, kalan yarım su bardağı tozşeker ve sütü bir tencereye alın. Ocağa oturtup, orta ateşte tel çırpıcı ile sürekli karıştırarak pişirin. Kıvam alınca blenderden geçirdiğiniz eriği ilave edip karıştırın. Bir iki taşım kaynatıp, ocaktan alın. Porsiyonluk kaselere pay edip, dilimlenmiş erik, kayısı ve nektarin ile süsleyin. Ilındığında buzdolabına alıp soğumaya bırakın. Soğuk servis yapın.