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Erikli Muhallebi Tarifi

Kendi başına hafif olmasıyla da sık sık tercih edilen muhallebi, farklı tatlılara da keyifle eşlik eder. Farklı tarifiyle severek yapacağınız erikli muhallebi tarifi
Erikli Muhallebi Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet kırmızı erik, 1 su bardağı su



1 su bardağı tozşeker, 1 çorba kaşığı un



2 çorba kaşığı nişasta, 1 paket vanilya



İki buçuk su bardağı süt



Süslemek için: 1 adet kırmızı erik



2 adet kayısı, 1 adet nektarin


YAPILIŞI

ERİKLERİ yıkayıp, doğrayın ve tencereye alın. Üzerine su ve yarım su bardağı tozşeker ekleyip, yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp blenderden geçirin. Un, nişasta, vanilya, kalan yarım su bardağı tozşeker ve sütü bir tencereye alın. Ocağa oturtup, orta ateşte tel çırpıcı ile sürekli karıştırarak pişirin. Kıvam alınca blenderden geçirdiğiniz eriği ilave edip karıştırın. Bir iki taşım kaynatıp, ocaktan alın. Porsiyonluk kaselere pay edip, dilimlenmiş erik, kayısı ve nektarin ile süsleyin. Ilındığında buzdolabına alıp soğumaya bırakın. Soğuk servis yapın.

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