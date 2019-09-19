Frambuaz soslu muhallebi tarifi

Bir tencereye süt, pirinç unu ve tozşeker koyup, orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Koyulaşmaya başlayınca tereyağı ve vanilyayı ilave edip karıştırın. Sos için orta boy bir tencereye frambuaz, tozşeker ve 3/4 su bardağı suyu koyup orta ateşte karıştırarak göz göz oluncaya kadar pişirin. Ayrı bir kapta mısır nişastasını 2 çorba kaşığı suda açın ve frambuaza ilave ederek 2-3 dakika daha pişirin. Küçük bardaklara ilk olarak frambuaz sosu, sonra muhallebiyi ve son olarak tekrar frambuaz sosu koyarak buzdolabında bekletin. Soğuduktan sonra servis yapın