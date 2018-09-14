Frambuaz Soslu Sahlepli Dondurma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi bir tencereye alarak ocağa oturtun. Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra ateşten indirin. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın ve bir gece bekletin. Ertesi gün buzdolabından aldığınız karışımı, varsa dondurma makinasına boşaltın. Eğer dondurma makinanız yoksa buzdolabında soğuyan karışımı mikserle 4-5 dakika çırpın. Buzlanmayı önlemek için üzerine 2-3 damla limon suyu sıkın. Hava almayacak bir derin dondurucu kabına alın ve tekrar dondurucuya koyun. Saat başı çıkararak mikserle yeniden çırpın. Bu işlemi dondurma iyice kıvam alıncaya kadar 3-4 defa daha tekrarlayın. Frambuaz sos için frambuaz ve pudra şekerini rondoya alın. Püre haline gelinceye değin çekin. Hazırladığınız sosu oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın. Dondurucuya kaldırdığınız dondurmayı frambuaz sosla birlikte dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.