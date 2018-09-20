Hamsiköy Sütlacı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sütü bir tencereye alın ve kaynatın. Pirinci ayrı bir tencerede, 2 su bardağı su ile haşlayın ve suyunu çekip yumuşayınca süte ekleyin. Süt ve pirinç birbiriyle özleşince toz şeker ve vanilyayı katıp bir taşım kaynatın. Yumurta sarılarını derin bir kasede çırpın. Sütlaçtan 1 kepçe alın ve yumurta sarısına ilave edip çırpmaya devam edin. Sütlacı güveç kaplara paylaştırın. Yumurta sarılarını güveçteki sütlaçlara pay ederek hafifçe karıştırın. Güveç kaplarını fırın tepsisine yerleştirin ve tepsiye bir parmak su ilave edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerine dövülmüş fındık serperek servis yapın.