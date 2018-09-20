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Sofra / Sütlü Tatlılar / Hamsiköy Sütlacı

Hamsiköy Sütlacı

Hamsiköy Sütlacı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 litre süt

1.5 su bardağı pirinç

2 su bardağı su

1.5 su bardağı toz şeker

2 paket vanilya

2 adet yumurta sarısı



ÜZERINE: Fındık

YAPILIŞI

Sütü bir tencereye alın ve kaynatın. Pirinci ayrı bir tencerede, 2 su bardağı su ile haşlayın ve suyunu çekip yumuşayınca süte ekleyin. Süt ve pirinç birbiriyle özleşince toz şeker ve vanilyayı katıp bir taşım kaynatın. Yumurta sarılarını derin bir kasede çırpın. Sütlaçtan 1 kepçe alın ve yumurta sarısına ilave edip çırpmaya devam edin. Sütlacı güveç kaplara paylaştırın. Yumurta sarılarını güveçteki sütlaçlara pay ederek hafifçe karıştırın. Güveç kaplarını fırın tepsisine yerleştirin ve tepsiye bir parmak su ilave edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerine dövülmüş fındık serperek servis yapın.
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