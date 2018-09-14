Kepekli Pirinçli ve Çikolatalı Sütlaç

Sofra Tarifi

2 çorba kaşığı tereyağı 1 çay bardağı kepekli pirinç 2 su bardağı su+4 çorba kaşığı su 1 litre süt 1 su bardağından iki parmak eksik toz şeker 3 çorba kaşığı pirinç unu Ganaj için: 2 çorba kaşığı tereyağı 1 paket krema 1 paket bitter çikolata (80 gram) 1 paket sütlü çikolata (80 gram) Süslemek için: Çilek ve toz antepfıstığı

YAPILIŞI

Pirinç ve 2 su bardağı suyu tencereye alıp, suyunu çekene dek haşlayın. Süt ekleyip 10 dakika kaynatın. Toz şeker ilave edip eriyene dek pişirin. Ayrı bir yerde pirinç ununu kalan 4 çorba kaşığı suda açın ve pirinçli karışıma ilave edin. Bir taşım kaynatıp, ocaktan alın ve tereyağı'nı ekleyin. Daha sonra hafif harmanlayın. Sütlacı porsiyonluk kuplara, üzerilerinden iki parmak boşluk kalacak şekilde pay edin. Ganaj için kremayı ocakta kaynatmadan ısıtın. Ocaktan alıp, üzerine elinizle kırdığınız çikolata ve tereyağı ilave edin ve çikolata eriyene dek karıştırın. Hazırladığınız ganajı, kupların üzerine pay edin. Üzerlerine antepfıstığı serpip, çilekle süsleyin ve soğuk olarak servis yapın.