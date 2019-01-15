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Sofra / Sütlü Tatlılar / Krem Karamel

Krem Karamel

Krem Karamel
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Sevgililer Günü, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Karamel için :

100 gram tozşeker,

2 çorba kaşığı su



Muhallebi için :

2 su bardağı sıcak süt

60 gram tozşeker

2 çorba kaşığı vanilya özütü

3 adet hafif çırpılmış yumurta

YAPILIŞI

Karamel için tozşeker ve suyu küçük bir sos tavasına alıp, hiç dokunmadan kenarlarından şekerin erimesini bekleyin, gerektiğinde tavayı hafifçe sallayın. Karışım hafifçe esmerleştiğinde 6 adet krem karamel kabına paylaştırın ve soğumaya bırakın. Muhallebi için sıcak süte tozşeker ve vanilya özütünü ekleyip, tozşeker eriyene kadar çırpın. Ayrı bir kapta yumurtaları çırpın. Sütlü karışımı çorba kaşığı yardımıyla yavaş yavaş yumurtaya ekleyin ve çırpmaya devam edin. Karışımı fırın kaplarına paylaştırın.Geniş bir tepsiye kapları yerleştirin. Tepsiye, kapların yarısına gelecek kadar sıcak su koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Fırından alıp, soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra buzdolabında en az 4-5 saat dinlendirin. Servis yaparken bıçakla kapların iç kısmının kenarından geçin. Servis tabaklarına ters çevirip dikkatlice çıkarın ve servis yapın.
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