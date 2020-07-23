Kuru meyveli ve portakallı dondurma

Portakalları rendenin küçük delikli yanıyla rendeleyin. Bademleri küçük parçalar şeklinde kesin. Süzme yoğurt, badem, portakal kabuğu, dutlar, bal ve kıyılmış naneyi büyük bir metal kabın içine alıp iyice karıştırın. Üzerini streç folyo ile kapatıp derin dondurucuda 1 saat bekletin. Bir saatin sonunda dondurma karışımını çatalla ezerek iyice karıştırın. Bu işlemi yine birer saat aralıklarla dört kez daha tekrarlayın. Kabın üzerini streç folyo ile sıkıca kapatıp 1 gün derin dondurucuda bekletin. Dondurma kaşığı ile şekillendirip servis yapın.