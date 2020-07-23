DETAYLI ARA
Sofra Sütlü Tatlılar Kuru meyveli ve portakallı dondurma

Kuru meyveli ve portakallı dondurma

Kuru meyveli ve portakallı dondurma
  • 6 Kişilik
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet portakalın kabuğu



50 gram çiğ badem



500 gram süzme yoğurt



50 gram kuru beyaz ve kara dut



5 yemek kaşığı bal



3 yaprak taze nane


YAPILIŞI

Portakalları rendenin küçük delikli yanıyla rendeleyin. Bademleri küçük parçalar şeklinde kesin. Süzme yoğurt, badem, portakal kabuğu, dutlar, bal ve kıyılmış naneyi büyük bir metal kabın içine alıp iyice karıştırın. Üzerini streç folyo ile kapatıp derin dondurucuda 1 saat bekletin. Bir saatin sonunda dondurma karışımını çatalla ezerek iyice karıştırın. Bu işlemi yine birer saat aralıklarla dört kez daha tekrarlayın. Kabın üzerini streç folyo ile sıkıca kapatıp 1 gün derin dondurucuda bekletin. Dondurma kaşığı ile şekillendirip servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Bitter çikolatalı dondurma
Bitter çikolatalı dondurma
Karamelize şeftalili lokma tatlısı
Karamelize şeftalili lokma tatlısı
İncirli granolalı pratik dondurma
İncirli granolalı pratik dondurma
Sütlaç brule
Sütlaç brule
Sütlü irmik helvası
Sütlü irmik helvası
Sütlü irmik helvası
Sütlü irmik helvası
Trileçe
Trileçe
İncir uyutması
İncir uyutması

Yemek Kategorileri

SON DAKİKA