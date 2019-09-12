Kuruyemişli mayalı tatlı

Yumurta ve tozşekeri çırpıp, üzerine süt, vanilya ve mayayı ilave edin. Un ekleyip karıştırın. Badem, sıcak sudan geçirilmiş üzüm ve dut ilave edip karıştırın. Üzerine nemli bir bez örtüp oda sıcaklığında 15-20 dakika mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan kaşık yardımıyla parçalar alıp, kızgın sıvıyağda kızartın. Kağıt havlu üzerine çıkarıp fazla yağını süzün. Tatlıları servis tabağına alın. Üzerlerine bal gezdirip hindistancevizi serperek servis yapın.