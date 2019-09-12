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Sofra / Sütlü Tatlılar / Kuruyemişli mayalı tatlı

Kuruyemişli mayalı tatlı

Farklı ama tatlı bir tarif istiyorsanız...Kuruyemişli tatlı tarifi sizlerle!
Kuruyemişli mayalı tatlı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurta



Yarım çay bardağı toz şeker



1 su bardağı süt, 1 paket vanilya



1 paket instant maya



1 su bardağı + 5 çorba kaşığı un



3 çorba kaşığı iri kıyılmış badem



2 çorba kaşığı kuru üzüm



2 çorba kaşığı kuru dut



Kızartmak için: Sıvıyağ



Üzeri için: 2 çorba kaşığı bal


YAPILIŞI

Yumurta ve tozşekeri çırpıp, üzerine süt, vanilya ve mayayı ilave edin. Un ekleyip karıştırın. Badem, sıcak sudan geçirilmiş üzüm ve dut ilave edip karıştırın. Üzerine nemli bir bez örtüp oda sıcaklığında 15-20 dakika mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan kaşık yardımıyla parçalar alıp, kızgın sıvıyağda kızartın. Kağıt havlu üzerine çıkarıp fazla yağını süzün. Tatlıları servis tabağına alın. Üzerlerine bal gezdirip hindistancevizi serperek servis yapın.

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