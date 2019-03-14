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Sofra / Sütlü Tatlılar / San Sebastian Cheesecake

San Sebastian Cheesecake

San Sebastian Cheesecake
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram labne peyniri



4 adet yumurta



225 gram tozşeker



1 çorba kaşığı un



1 paket vanilya



375 ml krema


YAPILIŞI

Geniş bir kapta labne peyniri ve yumurtaları homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Tozşeker, un ve vanilya ekleyip karıştırmaya devam edin. En son kremayı da karışıma ekleyerek pürüzsüz bir hal alana kadar yavaşça karıştırın. 20 cm'lik kelepçeli kek kalıbının içini pişirme kâğıdı ile kaplayın. Cheesecake karışımını kalıba dökün ve hava boşluklarının kaybolması için biraz sallayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30-40 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

PÜF NOKTASI

Keki kalıptan kağıtla birlikte çıkaracağımız için pişirme kağıdını kelepçenin altından geçirmeyin. Tarifi hazırlamaya başlamadan önce tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.
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