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Sofra / Sütlü Tatlılar / Şeftalili Keşkül

Şeftalili Keşkül

Şeftalili Keşkül
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı pirinç unu

​2 çorba kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz badem

2 adet yumurta sarısı

1 su bardağı toz şeker

4 su bardağı süt

1 çay bardağı krema

1 paket vanilya



Şeftali Katı İçin:



2 adet büyük boy şeftali

2 çorba kaşığı toz şeker


YAPILIŞI

Pirinç unu, nişasta, toz badem, yumurta sarısı, toz şeker ve sütü tencereye alıp, koyu bir kıvam alana dek karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Ilındığında krema ve vanilya katıp, mikser yardımıyla çırpın. Daha sonra üzerilerinde biriki parmak boşluk kalacak şekilde kaselere pay edin. Şeftalilerin kabuklarını temizleyip, gelişigüzel doğrayın. Toz şeker katıp, blenderden geçirin. Kaselerin üzerilerine pay edin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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