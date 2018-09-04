Şeftalili Keşkül

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinç unu, nişasta, toz badem, yumurta sarısı, toz şeker ve sütü tencereye alıp, koyu bir kıvam alana dek karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Ilındığında krema ve vanilya katıp, mikser yardımıyla çırpın. Daha sonra üzerilerinde biriki parmak boşluk kalacak şekilde kaselere pay edin. Şeftalilerin kabuklarını temizleyip, gelişigüzel doğrayın. Toz şeker katıp, blenderden geçirin. Kaselerin üzerilerine pay edin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.