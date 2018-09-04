Şeftalili Keşkül

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çorba kaşığı pirinç unu
2 çorba kaşığı mısır nişastası
1 su bardağı toz badem
2 adet yumurta sarısı
1 su bardağı toz şeker
4 su bardağı süt
1 çay bardağı krema
1 paket vanilya
Şeftali Katı İçin:
2 adet büyük boy şeftali
2 çorba kaşığı toz şeker
YAPILIŞI
Pirinç unu, nişasta, toz badem, yumurta sarısı, toz şeker ve sütü tencereye alıp, koyu bir kıvam alana dek karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Ilındığında krema ve vanilya katıp, mikser yardımıyla çırpın. Daha sonra üzerilerinde biriki parmak boşluk kalacak şekilde kaselere pay edin. Şeftalilerin kabuklarını temizleyip, gelişigüzel doğrayın. Toz şeker katıp, blenderden geçirin. Kaselerin üzerilerine pay edin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.