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Sofra / Sütlü Tatlılar / Semıfreddo

Semıfreddo

Semıfreddo
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram frambuaz

5 adet muz

150 gram süzme yoğurt

4 adet hurma

100 gram badem sütü

4-5 parça damla sakızı

YAPILIŞI

Frambuazlı karışım için frambuaz, 2 adet muz ve 50 gram yoğurdu rondodan geçirip püre haline getirin. Hurmalı karışım için çekirdekleri çıkarılmış hurma, 1 adet muz, 50 gram yoğurt ve 50 gram badem sütünü rondodan geçirip kenara alın. Damla sakızlı karışım için damla sakızını tahta havanda iyice dövün ve 2 adet muz, 50 gram yoğurt, 50 gram badem sütü ile birlikte rondodan geçirin. Orta boy baton kalıbı streç filmle kaplayın. Frambuazlı karışımı sonra damla sakızlı karışımı ve ardından hurmalı karışımı döküp, derin dondurucuda en az 3 saat dinlendirin. Dilimleyip dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Tarifi uygularken damak tadınıza göre farklı ve doğal tatlandırıcılar kullanabilirsiniz.
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