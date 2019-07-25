Sütlaç tarifi: Sütlaç nasıl yapılır? İşte detaylar...

Sütlaç lezzetli ve sevilen tatlılardan biri. Evinde bu lezzetli tatlıyı yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, sütlaç tarifi nedir ve nasil yapilir? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki, sütlaç tarifi nedir ve nasil yapilir? Denenmiş sütlaç tariflerini sizler için derledik. İşte detaylar...

MALZEMELER

1 çay bardağı pirinç

1.5 çay bardağı su

5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı pirinç unu

1 paket vanilya

SÜSLEMEK İÇİN:



1 su bardağı irice dövülmüş fındık

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp tencereye alın. Üzerine 1 çay bardağı su ekleyip kaynatın. Suyunu çekince süt ilave edin ve kısık ateşte pirinç yumuşayıncaya kadar arada bir karıştırarak pişirin. Toz şeker ilave edip karıştırın. Ayrı bir yerde yarım çay bardağı su, pirinç unu ve vanilyayı çırpın. Ardından tencereye ekleyip karıştırın ve 2 dakika pişirin. Ocaktan alıp 4 adet porsiyonluk kaseye pay edin. Fındıkla süsleyip servis yapın.